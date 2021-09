Maestra positiva al Covid-19, chiude una scuola dell’infanzia in provincia di Caserta

E’ iniziato da pochissimo il nuovo anno scolastico nel rispetto di tutte le norme anti-Covid e con la speranza di un ritorno alla normalità. Ma in una scuola dell’infanzia di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta, le lezioni sono durate poco perché una maestra è risultata positiva al Covid-19 ed il plesso scolastico è stato immediatamente chiuso per consentire le operazioni di sanificazione.

Nel frattempo si sta procedendo al tracciamento dei contatti della docente per verificare una eventuale trasmissione del contagio sia ad altro personale scolastico sia ai piccoli alunni.