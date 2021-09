Ma…Io alla fine mi sono vaccinato

Vattimo: io e Cacciari filosofi dei no vax? Macché, ci leggono in quattro gatti. Io alla fine mi sono vaccinato

Professor Gianni Vattimo ha visto la protesta dei no vax? Dei no green pass? Nella Rete è un’escalation di violenza.

«Secondo me chi si comporta in questa maniera sbaglia. Sono contro ogni forma di violenza, non se ne parla nemmeno. Sono estremi di follia. Anche se…».