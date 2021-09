Lutto Juve, è morto Bryan Dodien. Le parole di Pogba…

Bryan Dodien non ce l’ha fatta a sconfiggere il male contro cui combatteva da diversi anni. E’ morto all’età di 17 anni la giovane promessa bianconera a cui Pogba aveva dedicato il gol siglato al Torino in Coppa Italia. Commosso tutto il mondo del calcio e lo stesso Pogba che ha commentato: “La notizia più triste. I miei pensieri e le mie preghiere per tutti i tuoi cari. Perdere una persona amata non è mai facile, non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto e sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao, piccolo amico mio. RIP Bryan, ci mancherai”.