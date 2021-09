Lunedì la consegna dell’Onorificenza di Cavaliere a Salvatore Ferraro di Vico Equense. Lunedì prossimo presso il Palazzo del Governo, il prefetto di Napoli, Marco Valentini consegnerà i diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a ventisette cittadini dell’area metropolitana che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale. La cerimonia si svolgerà con modalità che terranno conto dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 e scaglionate nella giornata.

Tra i nuovi Cavalieri anche il professor Salvatore Ferraro di Vico Equense. Uomo di profonda cultura, ha svolto in tutta la sua vita un’incessante attività a tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico dell’intera Regione Campania, pubblicando numerose e preziose ricerche.

Ferraro, dopo la laurea in Lettere, si è dedicato alla scuole per quarant’anni: dopo aver insegnato lettere alla scuola media “Antonino Fienga” di Meta, è stato ordinario di latino e greco al liceo classico “Marone” di Meta e, infine, per venti anni al Liceo classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia.

Nato a Milano 84 anni fa dove il padre partito da Vico Equense si era trasferito per lavoro. Primogenito, con una sorella, è cresciuto in una famiglia borghese di impiegati, senza seguire i genitori a Milano per restare a Vico Equense dove è stato educato dai padri gesuiti. Ispettore onorario per i Beni Culturali ed Ambientali si è sempre attivamente occupato di cultura.