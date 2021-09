Londra/Positano: anche “Chi l’ha visto” alla ricerca di Antonino. Sono oramai passati quasi cinque giorni dalla scomparsa di Antonino Coppola: il 23enne è stato visto per l’ultima volta a Bow Street lo scorso 16 settembre e da allora non si hanno più sue notizie.

Antonino avrebbe dovuto cominciare il suo nuovo lavoro quel giorno. Era in metropolitana con un suo amico, quando gli ha riferito di avere mal di stomaco ed è dovuto scendere. I filmati mostrano il ragazzo in cerca di un bagno. Il suo amico, intanto, nuovo del posto, faceva affidamento su Antonino per spostarsi, l’ha aspettato alla stazione, ma Antonino non è mai tornato.

Le città di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, e di Londra, dove il ragazzo vive e lavora da quasi tre anni, continuano ad essere in forte apprensione per le sorti del ragazzo.

Mentre la famiglia è volata in Inghilterra, dove il ragazzo vive e lavora, e le ricerche si intensificano, ci si rivolge anche a “Chi l’ha visto” nella speranza di ritrovare il ragazzo quanto prima.

La polizia ha invitato i cittadini a chiamare il 101 se si dovessero avere informazioni, o il 999 se lo si dovesse vedere. Il numero di riferimento per la scomparsa di Antonino è 21MIS028497.