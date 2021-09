Lo Yacht Sarafsa di proprietà di Re Abdullah di Giordania a Positano

L’imbarcazione, fatta costruire da Khalid bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, è un modello di 82 metri che chiamata come la figlia del compianto principe.

Venne progettato e completato nel 2008 da Devonport Yachts a Plymouth, nel Regno Unito, e si presenta agli occhi con maestosità e grande eleganza con i suoi cinque piani. Design cura di Andrew Winch, che ha ideato uno scafo di gradevole impatto estetico.

La livrea bicolore riesce a rendere leggera la linea dello scafo minimizzando le grandi dimensioni dell’imbarcazione, dove lo sfarzo è comunque quasi un atto dovuto.

Ormeggiando a Positano in Costiera amalfitana , il Sarafsa ha forse chiuso, ma se continua così andremo avanti fino ad ottobre, una stagione 2021 inaspettatamente positiva per la Costiera amalfitana, viste le premesse dovute alle paure per le chiusure per il Covid .

Positano è Covid free ed è vaccinata all’80% , le strutture alberghiere sono tutte piene, come i ristoranti, e si annuncia un settembre da favola dopo un agosto con il pienone, che profuma già di luxury e glam.