LNI Vico Equense Ottimo secondo posto per l’imbarcazione della nostra Sezione il “Marina di Vico” dei fratelli Pasquale e Salvatore Manganaro nella categoria Gozzetti armati a Vela Latina. L’andare per mare con piccole imbarcazioni in legno, costruite nelle nostre Marine da abili “Maestri d’Ascia di legni di mare” è una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Oggi è praticata solo da pochissimi appassionati che cercano di mantenere viva questa tradizione. Anche i nostri pescatori la usavano quando tornando dalle battute di pesca fatte durante la notte magari al largo di Capri, ormai stanchi di aver remato per ore si lasciavano trasportare dal vento per far ritorno a casa e se fortunati portare il pescato fonte del loro sostentamento. La prossima tappa a Salerno con il Trofeo Nazionale di Vela Latina. Peppe Vanacore LNI Vico Equense