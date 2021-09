>Nella giornata di ieri sono stati diramati i calendari ufficiali per la Stagione Sportiva 2021/22 delle squadre di Eccellenza Campania. Per il Costa d’Amalfi esordio in trasferta il 12 Settembre, contro la Virtus Cilento, poi il match casalingo contro la ASD Salernum Baronissi; il Vico Equense, invece, disputerà la prima partita ad Agropoli mentre la seconda in casa con l’Alfaterna.