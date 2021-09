L’Italia stravince contro la Lituania e la partita finisce 5-0. Il Qatar si avvicina

Bastano dieci minuti all’Italia per passare in vantaggio nella sfida contro la Lituania, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, gli Azzurri ritrovano i tre punti battendo 5-0 la Lituania: scivola a -6 la Svizzera (due gare in meno) nel gruppo C verso i Mondiali 2022. L’Italia raggiunge 37 partite senza ko, stacca il Brasile (1993-96) e scrive un record storico. Otto novità dall’inizio per Mancini contro i lituani, che incassano 4 gol in 30′: apre Kean, poi l’autorete di Utkus e il tris di Raspadori prima del bis di Moise. Nella ripresa a segno Di Lorenzo.

Azzurri profondamente rinnovati rispetto alla partita in Svizzera, come riporta SkySport. Privo di 8 giocatori, Mancini ne cambia altrettanti. Davanti giocano Bernardeschi e Kean insieme a Raspadori, le novità a centrocampo sono Pessina e Cristante (preferito a Locatelli). Dietro si rivedono Acerbi, Bastoni e Biraghi. Pronti-via e l’Italia fa subito sul serio: la splendida azione corale non concretizzata al 4’ anticipa il vantaggio una manciata di minuti più tardi, quando Kean approfitta dell’errore di Novikovas e non sbaglia. Passano 3’ e arriva l’autorete di Utkus, protagonista della sfortunata deviazione sul sinistro di Raspadori. Gioia solo rimandata per l’attaccante del Sassuolo, che al 24’ ringrazia Lasickas e deposita alle spalle di Setkus il suo primo gol in azzurro. Si ripete anche Kean, servito alla perfezione da Bernardeschi per il poker prima dell’intervallo. Riesce tutto a questa Italia: se il 5-0 di Raspadori è annullato per fuorigioco, la manita targata Di Lorenzo arriva con un cross maligno che scavalca Setkus. C’è anche il debutto in Nazionale per Scamacca, una festa per tutti grazie ad un’Italia che ritrova gol, punti e applausi.