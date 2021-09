L’Italia pareggia con la Svizzera, Jorginho sbaglia un rigore

Dopo il pareggio contro la Bugaria di 1-1, l’italia prova a rifarsi con la Svizzera, ma trova un altro pareggio. Finisce a reti inviolate il match valevole per la qualificazione ai mondiali ed ora la situazione diventa complicata. Jorginho si fa parare il rigore che poteva portare gli azzurri in vantaggio e Sommer diventa l’uomo partita per essere stato più volte chiamato ad interventi difficili, a fronte di un Donnarumma quasi mai impegnato. Mancini cambia quattro uomini rispetto al match di giovedì scorso. Dentro Di Lorenzo e Chiellini in difesa (out Florenzi e Acerbi), mentre a centrocampo Locatelli subentra a Verratti. In attacco tridente con Berardi, Insigne e Immobile.

Le formazioni:

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, F. Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. Allenatore: Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

atore: Mancini.