Lista unica a Cetara: soltanto il sindaco Fortunato Della Monica per la conferma. Soltanto una lista è stata presentata questa mattina a Cetara, in Costiera Amalfitana, per le elezioni comunali 2021 si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre. Si voterà la domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

A candidarsi nuovamente per ricoprire la carica di sindaco è stato l’attuale primo cittadino Fortunato della Monica.

Ecco la lista:

Cetara d’Amare

– Benincasa Umberto

– Carbone Luigi

– D’Elia Daniele Luigi

– D’Emma Alfonso

– Di Crescenzo Domenico

– Di Crescenzo Vincenzo

– Forcellino Vincenza, della Cinzia

– Marano Marco

– Montesanto Gaspare

– Pappalardo Francesco