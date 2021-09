L’ex senatore Antonio Razzi si rilassa ad Amalfi godendosi un’ottima pizza

L’ex senatore Antonio Razzi ha trascorso qualche ora di relax ad Amalfi e ne ha approfittato per gustare un’ottima pizza postando la foto sui social.

Antonio Razzi alle elezioni politiche del 2006 viene eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Estero – Europa e confermato alle elezioni politiche del 2008. Circa dieci anni dopo, in un’intervista alla trasmissione Le Iene, dichiarò che il voto degli italiani residenti all’estero verrebbe pilotato attraverso brogli elettorali organizzati dalle sezioni locali di patronati e sindacati che si occuperebbero di inviare schede rubate o di far votare in maniera illegale.

Nel dicembre 2010, con l’avvicinarsi della votazione sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi IV, Razzi lascia l’Italia dei Valori e passa a Noi Sud. Il 14 dicembre votò contro la mozione di sfiducia al Governo Berlusconi.

Nel maggio 2011 viene nominato consigliere personale del Ministro dell’Agricoltura Francesco Saverio Romano, come lui del gruppo di Iniziativa Responsabile.

Alle elezioni politiche italiane del 2013 viene candidato in quarta posizione di lista al Senato in Abruzzo per Il Popolo della Libertà ed è eletto.

Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce a Forza Italia.

Il 29 gennaio 2018 comunica di non essere stato candidato da Forza Italia alle elezioni politiche del 2018.

Ma Razzi è conosciuto ed amato anche per le sue partecipazioni televisive. Dal 20 giugno 2018 conduce sul Nove il programma Razzi Vostri.

Nel 2019 partecipa in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, dove verrà eliminato nella quarta puntata e definitivamente eliminato nella settima.

A seguito della partecipazione al talent show, sarà, dal 2019, un ospite ricorrente del programma Storie italiane.

A settembre 2020, torna come membro dell’antigiuria di Ballando con le stelle, programma dove era stato concorrente nel 2019.