L’ex senatore Antonio Razzi gusta una pizza ad Amalfi. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la penisola, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose continuano ad andare in questo modo anche in questo mese oramai di settembre inoltrato, grazie anche alla zona bianca ancora in vigore.

Ad aver scelto Amalfi è stato anche l’ex senatore Antonio Razzi che, tramite un foto pubblicata sulla sua pagina Facebook, ha informato di aver mangiato una pizza nel paese capofila della Costiera Amalfitana. Non sappiamo se Razzi si trovasse ad Amalfi per una vacanza o per impegni lavorativi, sappiamo solo che ha gradito molto la sua sosta nell’Antica Repubblica Marinara ed ha approfittato per gustare un’ottima pizza.

Oltre ad essere un personaggio politico, Antonio Razzi è anche un personaggio televisivo italiano. Per quanto riguarda la politica il suo percorso inizia nel 2006 quando fu eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Estero – Europa e confermato alle elezioni politiche del 2008.

Nel maggio 2011 viene nominato consigliere personale del Ministro dell’Agricoltura Francesco Saverio Romano, come lui del gruppo di Iniziativa Responsabile.

Per quanto riguarda l’attività televisiva, dal 20 giugno 2018 conduce sul Nove il programma Razzi Vostri e l’anno successivo partecipa in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle.