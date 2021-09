LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“ELEZIONI A PIANO DI SORRENTO”

Ci addolora non poco che la campagna elettorale del Comune di Piano di Sorrento per l’elezione del nuovo primo cittadino si stia svolgendo in un clima di veleni e di colpi bassi.

Sembra che ogni candidato veda nell’avversario un nemico da combattere in tutti i modi possibili.

Una qualsiasi competizione dovrebbe svolgersi con lealtà e con il principio del vinca il migliore.

Sennonché a Piano di Sorrento pare che le cose non stiano proprio andando così. Oramai siamo agli ultimi giorni e certi metodi non dovrebbero essere usati.

Sta circolando tramite Wazzup un bigliettino elettorale raffigurante un candidato della lista Fortemente per Piano con il quale colui che lo invia si qualifica come “sponsor della lista che è molto sensibile ai problemi legati agli interessi della chiesa”.

Possiamo capire che nelle elezioni si cerchi di reclamizzare la persona, con qualsiasi forma di comunicazione.

Ma questo deve avvenire sempre nell’ambito della correttezza e del buon senso. Non si può tirare in ballo la Chiesa che è un’Istituzione che sta fuori da certe vicende pagane ed al di sopra delle stesse. Non possiamo assolutamente confondere il sacro con il profano.

Qua si vota per eleggere il capo di un’amministrazione comunale, un sindaco, la Chiesa deve assolutamente restare fuori dalla competizione, come “super partes”. Ne va della dignità di questa sacra Istituzione che deve invitarci al raccoglimento, alla preghiera, ad esprimere carità nei confronti dei poveri e dei bisognosi, non può assolutamente prestarsi a reclamizzare un candidato elettorale. Non possiamo che biasimare questa individuale iniziativa che rischia di compromettere l’intoccabile sacralità della nostra religione. Speriamo che il prossimo Primo Cittadino, ispirato anche dall’Alto, possa fare il bene per il nostro amato paese.

Avv. Augusto Maresca