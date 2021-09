LeBron James avvistato in barca a Castellammare di Stabia

LeBron James è stato paparazzato a Castellammare di Stabia, tappa che ha raggiunto per una vacanza in barca. Il cestista NBA più forte in circolazione è ora in viaggio per il Golfo di Napoli

Lo yacht, manco a dirlo, è un colosso extra lusso di 50 metri battente bandiera inglese, noleggiato in passato anche da Bono Vox degli U2, che sarà in crociera per una settimana nel golfo di Napoli.

LeBron è ben noto alla costiera amalfitana e sorrentina. Da sempre assiduo frequentatore dell’isola di Capri e Positano, dove viene letteralmente invaso dai fan del basket, ma non solo.