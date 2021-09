Le previsioni del tempo , una telenovela in Costiera amalfitana ( e non solo )

Ricomincia la sconcertante telenovela delle previsioni meteo che, sistematicamente, ogni week end danno piogge estese, temporali, allerta e così via.

Queste previsioni, sacrosante e necessarie, portano, però, uno scompenso economico particolarmente per le zone a vocazione turistica

Come comportarsi dal momento che provvedono alla sistematica e puntuale cancellazione delle prenotazioni nelle strutture ricettive , che purtroppo si trovano ogni venerdì o sabato con le camere vuote ? Per non parlare dei ristoranti all’aperto che si ritrovano con i tavoli vuoti e con il bel tempo.

Invitiamo chi di dovere a trovare le adeguate soluzioni per non scontentare nessuno

Già si è dovuto sopportare un lockdown del 2020 e di questa primavera con sole e cielo terso e con scarsissima presenza di turisti-visitatori da Napoli in sù