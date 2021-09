L’avventura del Sorrento Futsal in Serie C1 inizia a Forio

L’avventura del Sorrento Futsal in Serie C1 inizia dalla meravigliosa isola verde. Nella prima giornata, sabato 18 settembre, i rossoneri affronteranno in trasferta la Virtus Libera Forio. Al PalaCasale, il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 e l’accesso sarà consentito soltanto ai possessori di green pass o tampone secondo le direttive anti-Covid vigenti. I rossoneri provengono da una vittoria per 5-3 nel test match contro l’Atletico Futsal Giugliano, ma ora la stessa ottima condizione fisica andrà dimostrata sul campo in campionato!