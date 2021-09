Lavori sulla SP2: istituito il senso unico alternato fino all’innesto della SS 163 a Maiori.

Con Ordinanza Ordinanza n. 1153 del 22/09/2021 della Provincia di Salerno è istituito il senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP2 – INNESTO SP3 (San Lorenzo) – Corbara – Chiunzi – Polvica – INNESTO SS163 (Maiori).

Per poter permettere i lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali e provinciali, per le attività di pulizia della carreggiata stradale e delle aree scoperte di pertinenza dalla vegetazione infestante o eccessivamente rigogliosa, di manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare esistente, di manutenzione del confine di proprietà della strada e di manutenzione della pavimentazione stradale.

Al fine di ciò si ordina l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dal Km 0+000 al Km 10+000, dalle ore 8:00 alle ore 16:20, dal giorno 23/09/2021 fino al giorno 07/10/2021, con esclusione dei festivi.

Ordinanza n. 1153 – Viabilità