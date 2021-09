L’augurio del Gruppo di minoranza “SU per Positano” agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico

Positano, costiera amalfitana. Il gruppo di Minoranza “SU per Positano” formula gli auguri agli studenti in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico: «Oggi si è completato il rientro a scuola per tutti gli studenti di Positano. È soprattutto a loro, bambini e ragazzi, che rivolgiamo il nostro augurio, perché sappiamo che gli ultimi due anni sono stati difficili e che ricomincino a frequentare questo percorso di crescita e di formazione con l’impegno e gioia.

A loro, ai dirigenti, ai docenti, personale scolastico e famiglie auguriamo di poter finalmente ritornare a vivere un anno “normale”.

Alla scuola auguriamo che ritorni ad essere un luogo di condivisione di competenze, ricco di stimoli e di esperienze, il posto in cui crescere insieme. Buon anno scolastico a tutti!».