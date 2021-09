L’arcivescovo di Salerno Mons. Andrea Bellandi a Minori

L’arcivescovo di Salerno Mons. Andrea Bellandi sarà a Minori, la cittadina costiera di origini romane, per la presentazione del testo curato da lui stesso “Andiamo da Giuseppe”, nato quale accompagnamento dell’anno dedicato al Santo, tenendo presente l’appello della Chiesa ad andare verso il santo falegname: “ite ad Ioseph”.

M a Sua eccellenza Bellandi non vuole che la sua venuta a Minori possa essere una corsa alla presentazione del libro. No, egli vuole fortemente presiedere l’Eucarestia nella basilica dove risposano le reliquie di santa Trofimena, copatrona con sant’Andrea della diocesi amalfitana.

Gioia e soddisfazione per don Ennio Paolillo, parroco di Minori, e per Andrea Reale, sindaco della cittadina.