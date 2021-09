La Penisola Sorrentina celebra Dante da Sorrento a Vico Equense. Ne parla Antonino Siniscalchi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Weekend dantesco tra Vico Equense e Sorrento. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, anche il museo Mineralogico campano celebra il Sommo Poeta con un incontro culturale che unisce letteratura, matematica, scienza e fede. Questa sera, alle 19, nella sala delle Colonne della Santissima Trinità e Paradiso si terrà il convegno «Dante Matematico», patrocinato dalla Regione, dal Comune di Vico Equense, dall’Università Federico II e dall’Unione giornalisti scientifici italiani. Relatori saranno Piergiorgio Odifreddi, matematico dell’Università di Torino, e Andrea Mazzucchi, direttore del dipartimento di Scienze Umane della Federico II, condirettore della rivista di Studi Danteschi. Introdurrà l’incontro Umberto Celentano, direttore del museo Mineralogico campano. «Pochi conoscono la passione di Dante per i minerali dice Celentano – in quanto membro della corporazione degli Speziali, una delle Arti nella Firenze del XIV secolo. Ora, grazie ad illustri relatori, viaggeremo in compagnia del Somma Poeta nelle sue architetture geometriche e sequenze numeriche che hanno caratterizzato la sua opera più rinomata».

Domani sera, invece, alle 20.30 sul sagrato della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, a Sorrento, si terrà lo spettacolo dal titolo «A riveder le stelle» per la regia di Davide Gasparrini. Un omaggio a Dante che Sorrento ha voluto tributare con una vera e propria opera medievale, scritta da Davide Gasparrini, musicata da Danilo Tamburo, con le coreografie di Veronica Taccucci. In scena, oltre quaranta artisti umbri. Si tratta degli attori e dei musicisti della compagnia Agape Teatro di Bevagna, affiancati da giovani artisti sorrentini dell’Accademia «On Broadway» Musical Theatre & Dance di Eleonora Di Maio. Le musiche saranno eseguite dal vivo con strumenti medievali. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Sorrento e del Comune di Bevagna, ed è prodotto dal Mercato delle Gaite in collaborazione con la Proloco di Bevagna e i MusiCanti Potestatis.