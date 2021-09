La nave Vespucci accolta a Vico Equense , poi a Castellammare per i 90 anni Questa mattina la Vespucci è arrivata al porto di Castellammare di Stabia ( Napoli = dove resterà alla fonda per tutta la giornata. E proprio in quelli che all’epoca erano i Regi cantieri navali che l’unità orgoglio della marineria tricolore fu costruita e varata il 22 febbraio del 1931. Prima di arrivare nelle acque stabiesi la Vespucci ha fatto sosta davanti alla costa di Vico Equense passando per il Golfo di Sorrento in Penisola Sorrentina .

Quella che viene considerata la «nave più bella del mondo» è arrivata nelle acque antistanti la cittadina alle porte della Costiera sorrentina. Una tappa fuori programma è giunta a Marina d’Aequa, voluta dal comandante della Marina Militare Benedetto Esposito, organizzata per compensare il mancato arrivo previsto per lo scorso 25 luglio, quando, nella villetta Paradiso, davanti ad autorità civili e militari, venne posizionata una grande ancora del peso di 5 tonnellate che vuole rappresentare un monumento per onorare la marineria italiana. In quella occasione la Vespucci doveva essere alla fonda e illuminata con il tricolore, ma un focolaio di Covid scoppiato tra l’equipaggio impose di annullare tutti gli impegni della nave.

Il 18 settembre scorso, a Taranto, si è svolto il cambio di consegne tra il comandante Gianfranco Bacchi e il subentrante capitano di vascello Massimiliano Siragusa, classe 1973 e nativo di Rapallo, che riporterà “a casa” il Vespucci, alla sua base di La Spezia, dove il 27 settembre è atteso per l’evento Sea Future.

La Nave Scuola Amerigo Vespucci è l’Unità più anziana in servizio nella Marina Militare: dalla sua entrata in servizio ha svolto ogni anno attività addestrativa (salvo il 1940, a causa della Guerra e degli anni 1964, 1973 e 1997, per lavori straordinari), principalmente a favore degli allievi dell’Accademia Navale, ma anche degli allievi del Collegio Navale, ora Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, degli allievi nocchieri, nonché di giovani facenti parte di associazioni veliche, quali la Lega Navale Italiana, la Sail Training Association – Italia ed anche l’ANMI.

Accoglienza alla Vespucci da Vico equense La LNI Vico Equense, ringrazia “Millestelle” e Hotel Moon Valley per l’accoglienza al Nave Vespucci con il suo Capitano M. Siragusa e tutto l’equipaggio

