La napoletana Teresa Iorio è la nuova Ambasciatrice del Doc Italy nel mondo

Conclusa la sesta edizione della manifestazione. A Ladispoli si è tenuto nei giorni scorsi l’evento “Doc Italy” organizzato dalla ANDI (Associazione Nazionale Doc Italy) nata nel 2013 e presieduta da Tiziana Sirni, che vede aziende italiane e manager delle stesse quali protagonisti di una manifestazione attesa con interesse e che ha avuto una nutrita partecipazione nei vari settori: ristorazione, comunicazione, abbigliamento, pizzerie e pizzaioli, cuochi, chef. La manifestazione si è conclusa con la premiazione e la nomina o la conferma di nuovi Ambasciatori del Doc Italy nel mondo. La manifestazione di Ladispoli, durata tre giorni, è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Assessore al Commercio Lorena Panzini, la quale si è impegnata con tutta la sua passione e la sua energia affinché la manifestazione potesse svolgersi nel migliore dei modi.

In questa sesta edizione 2021 è stata premiata, per la prima volta, e nominata Ambasciatrice del Doc Italy nel mondo, Teresa Iorio di Napoli, due volte campionessa del mondo della pizza al trofeo Caputo del 2015 per la pizza STG (specialità tradizionale garantita) e nel 2017 per la pizza fritta, la famosa “Femmene ‘e Fritte”. Teresa, donna di collaudata esperienza e grande professionalità, gestisce con orgoglio la sua pizzeria e trattoria nel cuore di Napoli a Via Conte Olivares. Locale storico frequentato e ammirato dai turisti provenienti da tutto il mondo, dai napoletani amanti della pizza verace e dove spesso si possono incontrare attori e artisti. Alle pareti del locale si possono ammirare i vari riconoscimenti ricevuti da Teresa nel corso degli anni, tra i quali: il premio della città di Napoli ed il diploma dell’Università Federico II per la gastronomia. Foto e ricordi in bella mostra rappresentano la sua sintetica biografia d’immagini.

In compagnia di Teresa è stato premiato lo Chef di Rosso Pomodoro, Antonio Sorrentino, confermato Ambasciatore del Doc Italy il giornalista partenopeo Giuseppe de Girolamo.

Un ulteriore grande soddisfazione per Teresa Iorio e per i suoi tanti clienti, nonché per gli amici e gli operatori del settore che hanno in lei il giusto punto di riferimento dal colore rosa per una ristorazione di garanzia, portata avanti con professionalità, utilizzando esclusivamente prodotti italiani di alta qualità.

Harry di Prisco