La make up artist russa Goar Avetisyan sceglie Positano per le sue nozze

La famosa make up artist russa Goar Avetisyan ha scelto la città di Positano per il suo matrimonio che ha voluto celebrare in modo molto semplice. Goar Avetisyan ha 24 anni ed è molto popolare e seguita sui social perché, con la sua bravura, riesce a trasformare le donne utilizzando il trucco per coprire anche difetti molto evidenti. Ha inoltre spesso aiutato le persone malate ridando loro sicurezza in se stesse valorizzandole con un trucco sapiente che ha celato le cicatrici ed i segni della malattia.

Goar Avetisyan ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in barca insieme al marito con alle spalle la città di Positano e così commenta lo scatto: «Una delle serate più romantiche della nostra vita. Io e mio marito Seryozha non abbiamo avuto un grande matrimonio rumoroso, tutto è stato modesto”.