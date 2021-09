Ischia (NA) La Fondazione William Walton annuncia la ripresa della stagione concertistica, gli “Incontri Musicali Giardini La Mortella” con la collaborazione dell’Accademia Filarmonica Romana per la Direzione Artistica di Lina Tufano riprenderanno il 4 settembre con il pianista inglese Yuanfan Yang, Vincitore del Premio Internazionale Chopin di Rome 2018 per il più giovani finalista. Yuanfan Yang è nato a Edimburgo nel 1997. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 6 anni, ottenendo il Diploma dell’Associated Board of the Royal School of Music a soli 10 anni. Ha studiato con Murray McLachlan alla Chetham’s School of Music dal 2008 e dal 2015 con il Prof. Christopher Elton alla Royal Academy of Music.Yuanfan ha vinto numerosi concorsi pianistici, tra cui l’Hastings International Piano Concerto Competition, il Premio Chopin 2018, il premio per il più giovane finalista al Roma International Piano Competition 2018, il Concorso Pianistico Internazionale di Young Artists di Cleveland, il 4°Concorso Internazionale Franz Liszt di Weimar e moltissimi altri.Ha tenuto concerti per molte importanti società musicali e festival in Gran Bretagna, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Spagna, Svizzera e Stati Uniti, e ha eseguito i più importanti concerti classico-romantici con molti eminenti direttori e orchestre, tra cui la Royal Northern Sinfonia, La Royal Liverpool Philharmonic, la Romanian Radio National Symphony Orchestra, la Wuhan Philharmonic Orchestra, la Symphony Orchestra di Cleveland e la Camerata di Manchester.Yuanfan è anche un compositore versatile e un abile improvvisatore. Alcuni suoi brani sono stati tramessi dalla BBC già dal 2007. Il suo concerto “The Wilderness”, realizzato per pianoforte solo e orchestra sinfonica, è stato presentato in Cina, nel Regno Unito e in Francia, ottenendo sempre un’accoglienza entusiastica sia della critica che del pubblico. Nel 2017 il concerto è stato persino scelto dal China National Arts Fund, che ha finanziato otto esibizioni pubbliche con orchestra in Cina. Il suo album di debutto, Acquerello, presenta una gamma eclettica di musica per pianoforte solo e tre delle composizioni sono state pubblicate nel 2017 da Orchid Classics, ottenendo il plauso della critica.

Yuanfan Yang

Il programma della Stagione Autunnale 2021:

4 settembre – Yuanfan Yang – Pianoforte musiche di Haydn, Yang, Chopin

5 settembre – Yuanfan Yang – Pianoforte musiche di Debussy, Yang, Chopin

11 settembre – Simone Ivaldi – Pianoforte musiche di Schumann, Granados, Grieg

12 settembre – Lavinia Bertulli – Pianoforte musiche di Mozart, Liszt

18 settembre – Trio EIDOS – Violino, v.cello e pf. musiche di Beethoven, Mendelssohn

19 settembre – Duo I. Margoni – G. Loperfido – Violino e pianoforte musiche di Schumann, Pilati, Grieg

25 settembre – Gabriele Strata – Pianoforte musiche di Schumann, Scriabin

26 settembre – Duo De Feo – Violoncello e pianoforte musiche di Brahms, Prokofiev, Cassadò, Martinu

2 ottobre – Alessandro Simoni – Pianoforte musiche di Liszt, Rachmaninoff

3 ottobre – Duo Gibboni – 2 Violini musiche di Boccherini, Viotti, Wieniawsky, Prokofiev

9 ottobre – Elia Cecino – Pianoforte musiche di Beethoven, Liszt

10 ottobre – Elia Cecino – Pianoforte musiche di Skryabin, Chopin, Prokofiev

16 ottobre – Duo L. Rana – M. Giacopuzzi – Violoncello e pianoforte musiche di Busoni, Martucci, Cilea

17 ottobre – Duo L. Rana – M. Giacopuzzi – Violoncello e pianoforte musiche di Busoni, Martucci, Cilea

23 ottobre – William Belpassi – Pianoforte musiche di Beethoven, Brahms, Berg

24 ottobre – William Belpassi – Pianoforte musiche di Beethoven, Brahms, Berg

30 ottobre – Duo R. Cardaropoli – L. Cozzolino – Violoncello e pianoforte musiche di Beethoven, Faurè, Ginastera

31 ottobre – Duo R. Cardaropoli – L. Cozzolino – Violoncello e pianoforte musiche di Beethoven, Faurè, Ginastera

