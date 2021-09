La 23enne americana Lexie Alford a Positano, detiene il Guinness dei Primati per il numero di paesi visitati

La 23enne americana Lexie Alford è diventata famosa per aver una donna americana nota per aver viaggiato in 196 paesi prima di compiere i 21 anni di età e questo l’ha portata a detenere il Guinness World Record ufficiale per essere la persona più giovane a viaggiare in tutti i paesi sovrani. Dei suoi viaggi ha sempre postato gli scatti sui social, in particolare su Instagram.

Ed ora è arrivata anche a Positano, postando un bellissimo scatto che la ritrae con lo sfondo della tradizionale piramide di case. E così commenta la foto:

Sono finalmente arrivata nella città verticale di Positano! Ecco le 5 cose incredibili da fare in Costiera Amalfitana: