Interviste e faccia a faccia ai candidato sindaci con Positanonews a Piano di Sorrento, Vico Equense , Ravello e Agerola . La nostra redazione invita i candidati sindaci di questi comuni al voto in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana a faccia a faccia da fare o in presenza in redazione , con le misure di contenimento del coronavirus Covid – 19, o in remoto con Positanonews TV in streaming. Negli altri comuni della costa d’ Amalfi al voto ci sono dei candidati unici, Praiano, Conca dei Marini e Cetara, anche a loro estendiamo l’invito a candidarsi

Abbiamo messo a disposizione giornalisti e operatori per i nostri lettori, se vi è la volontà da parte dei candidati.

Chi vuole dare la propria disponibilità mandi una mail a direttore@positanonews.it