Incubo traffico: automobili ferme per chilometri in direzione Positano a causa del semaforo. Quella di oggi, martedì 14 settembre 2021, è una vera e propria mattinata da incubo per coloro che desiderano arrivare in Costiera Amalfitana. Il semaforo sulla strada statale per giungere a Positano, infatti, crea molti problemi, non lasciando via di scampo agli automobilisti, bloccati in code interminabili per moltissimo tempo.