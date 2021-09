Oggi la S.S. 163 Amalfitana scenario di tre scontri con sempre protagonisti i centauri . Incidenti con moto a Capodorso a Maiori , a Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, ma fra Piano di Sorrento e al Canneto a Positano . Tutti incidenti sulla via di ritorno a Capodorso dalla Costa d’ Amalfi verso Salerno, alle 17,30 circa, a Tordigliano al ritorno verso Castellammare di Stabia e Napoli, alle 18 circa, e sempre alle 18 circa a Liparlati , qui la moto ha invaso la corsia della Fiat 600. Nell’ultimo incidente il motociclista , ferito alla gamba, è stato trasportato dal 118 all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello . Protagonisti sono i conducenti di motociclette, ma non bisogna confondere i motociclisti seri e prudenti con quelli spericolati e imprudenti e irrispettosi che mettono in pericolo gli altri e se stessi.