Incidente sulla Strada statale Agerolina 366, un’auto sfonda il muretto e finisce al di sotto della carreggiata

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla Strada Statale Agerolina 366 che ha visto coinvolte due autovetture. Il sinistro è avvenuto in località Pimonte a pochi chilometri dalla galleria di Agerola. Un’auto che procedeva in direzione Castellammare di Stabia si è scontrata frontalmente con un’altra autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia. A causa del violento impatto il conducente ha perso il controllo del mezzo che è andato ad impattare con forza contro il muretto della carreggiata sfondandolo. L’auto è finita, quindi, al di sotto della sede stradale facendo temere il peggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ed il personale sanitario ha prestato le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente che non versano in gravi condizioni ma per i quali si è reso comunque necessario il trasporto in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

(foto di Annalisa Somma)