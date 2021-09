Incidente stradale sulla tangenziale tra Pastena e Mariconda. Un’auto coinvolta trasportava bombole di gas

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale di Salerno, tra Pastena e Mariconda. Ad essere coinvolti nel sinistro due autovetture ed un furgone che transitavano in prossimità dell’uscita di Mariconda.

Quattro le persone ferite di cui una in maniera grave e trasportata in ospedale in codice rosso. Si tratta del conducente di una Nissan che trasportava due bombole di gas per uso cucina.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca ed i volontari del Volpi che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per gestire il traffico e per ricostruire la dinamica del sinistro.