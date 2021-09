Incidente mortale a Gragnano, addio allo Chef Alfonso Porpora di Agerola, ha lavorato anche a Positano Stava in moto. Una strada che faceva sempre per andare a lavoro. È morto prima di arrivare al suo ristorante, un pasta bar di cui era chef. Alfonso Porpora è rimasto vittima di un incidente stradale sulla Statale 268. Noto per la sua attività in tutta la provincia di Napoli, era di Gragnano ma viveva ad Agerola. Aveva solo 40 anni e lascia una moglie e una bimba piccola. A lutto l’intero settore della ristorazione. Lo aspettavano i colleghi al Pasta bar della Leonessa all’interporto di Nola. Non è mai arrivato. Aperta un’inchiesta. Saranno le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Alfonso Porpora era un apprezzato chef anche nella perla della Costiera amalfitana, dove ha lavorato all’hotel Il San Pietro di Positano. Era una persona amata da tutti e uno chef brillante. La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia in questo lutto.