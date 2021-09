Incidente ad Atrani: frontale tra due auto, traffico bloccato fino a Castiglione di Ravello

ANTEPRIMA . Incidente ad Atrani: frontale tra due auto, traffico bloccato. Incidente ad Atrani, in Costiera Amalfitana, in questo pomeriggio di venerdì 24 settembre 2021. Ad essere coinvolti sono stati due automobilisti, scontratisi in un frontale.

Non siamo ancora a conoscenza delle dinamiche dell’incidente, né delle condizioni dei coinvolti. Il traffico è bloccato fino a Castiglione di Ravello mettendo in difficoltà anche le ambulanze .

Foto 3 di 3





Il traffico risulta, al momento, bloccato da Amalfi a Salerno e viceversa, ancora una giornata da incubo sulla S.S. 163

L’incidente è avveuto dopo le 17, 30 . A scontrarsi due auto, una Panda e una Citroen, di nazionalità straniera. Sono stati soccorsi, ma per fortuna non sono gravi . Sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per far scorrere il traffico . Alle 19 la situazione è tornata alla normalità, ma per gli autobus della SITA molti orari si sono sfalsati.

Resta l’emergenza per questo tratto che quotidianamente è scenario di blocchi , bastano quattro autobus o un incidente per paralizzare tutta la Costiera amalfitana. E’ assolutamente necessario un presidio fisso da marzo a ottobre .