Incidente a Piano di Sorrento, finisce sotto un autobus al Cavone, illesa per miracolo. Un incidente ieri a mezzogiorno poteva diventare una tragedia. Una donna a bordo di un ciclomotore, mentre attraversava il Cavone, per evitare di investire un ragazzo, ha perso il controllo del proprio mezzo. La donna è rovinata a terra proprio mentre sopraggiungeva un autobus , questo si fermava provvidenzialmente quando la donna già si trovava in pratica sotto le ruote. Distrutto il ciclomotore, anche il casco rotto, e la donna è stata trasportata in stato di choc all’ Ospedale di Sorrento per fortuna illesa, ancora una volta si è invocato Padre Pio che ieri, forse, è intervenuto miracolosamente più di una volta.

Da parte di E. i ringraziamenti a Marco e Imma autista e infermiera dell’ambulanza per la professionalità con la quale sono intervenuti sull’incidente