Incendio in Costiera: fiamme tra Conca dei Marini e Vettica di Amalfi. Ancora fiamme in Costiera Amalfitana: questa tarda mattinata di sabato 11 settembre 2021, intorno alle ore 12, sono divampate le fiamme tra Conca dei Marini e la frazione Vettica di Amalfi, lungo la strada per Agerola.

Ad essere prontamente intervenuta è stata la Protezione Civile: gli autisti del camion erano entrambi impegnati, ma si è fortunatamente trovata una persona che non fa parte dell’associazione ma che ha la patente, permettendo agli operatori di spegnere le fiamme.

Non siamo ancora a conoscenza dei motivi che hanno portato il fuoco a svilupparsi, ma la causa potrebbe essere ricercata nella dolosità.

Seguiranno aggiornamenti.