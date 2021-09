Positano. Un incendio si è sviluppato intorno alle 14.00 di oggi sul versante alto della montagna a confine tra Positano e Tordigliano. Le fiamme sono abbastanza diffuse ed il vento contribuisce a diffonderle ancora di più. Sul posto è intervenuto un elicottero che ha cominciato a gettare acqua nel tentativo di circoscrivere il fuoco ed evitare che il rogo si allarghi a macchia d’olio

Le fiamme però continuano ad espandersi velocemente e l’avanzare del buio sicuramente non aiuta. Bisogna fare presto e cercare di domare le fiamme per evitare danni maggiori. Purtroppo un solo elicottero non è sufficiente e sarebbe necessario l’intervento di un areo Erickson sicuramente maggiormente risolutivo in casi del genere.