Inaugurazione a Minori della sede CGIL E….DINTORNI

Minori, Costiera amalfitana Leggiamo su un pubblico avviso della nuova sede CGIL , che verrà inaugurata a Minori lunedì 6 di settembre a via Lama. Ottima cosa anche perchè questo sindacato in costa d’Amalfi è stato sempre abbastanza “forte”: ricordo le riunioni con Pasquale Stanzione ed altri

La locandina porta un sacco di nomi di relatori ed alcuni nomi di premiati: fa senso non leggere il nome di uno storico rappr esentan te del partito, del sindacato e del popolo costiero.

Non compare il nome dell’avv.. Vittorio Testasecca. SEMPRE IN PRIMA LINEA NEL SODDISFARE LE ESIGENZE DEGLI ISCRITTI.

Giochi a noi oscuri ci spingono ad essere sconcertati.

Gaspare Apicella