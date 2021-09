In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio la Villa Romana di Minori sarà aperta la sera. Anche la Villa Marittima Romana di Minori, in Costiera Amalfitana, potrà essere visitata in orario notturno in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio di sabato e domenica 25 e 26 settembre.

L’iniziativa prevede ingresso simbolico al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Oggi, sabato 25 settembre, la Villa Romana sarà visitabile dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 22.30. Domani, domenica 26 settembre, invece, dalle 8.00 alle 18.00.