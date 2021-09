In Campania le mascherine saranno ancora obbligatorie

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarebbe pronto a confermare l’obbligo di portare la mascherina all’aperto in Campania. L’ultimo provvedimento sull’obbligo della mascherina all’aperto scade venerdì 1° ottobre, e si prevede una proroga. Questo ce lo rivela l’Agenzia Dire.

Al momento in Campania è fatto obbligo indossare la mascherina al chiuso e all’aperto in ogni luogo non isolato e nelle situazioni di affollamento, ad esempio in fila, ai mercati, alle fiere, agli eventi, in attesa dei mezzi di trasporto etc.

De Luca è ancora convinto: i campani non devono abbassare la guardia. I vaccini sono uno strumento di protezione prezioso che ci ha dato un respiro di sollievo, ma chiaramente non garantiscono il non contagio. La pandemia non è superata e si registrano ancora contagi e ospedalizzazioni, particolarmente gravi tra i non vaccinati. Il rischio di ricadere in un’altra ondata è dietro l’angolo.

Per evitare un nuovo balzo dei contagi con l’autunno, De Luca chiede infatti la collaborazione di tutti i cittadini campani.