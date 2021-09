Imbarcazione si infrange sugli scogli: uomo salvato dall’equipaggio di una nave passeggeri

Ennesimo incidente in barca in questa calda stagione estiva nelle acque del Salernitano, questa volta nel comune di San Giovanni a Piro.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio dopo le 15 nei pressi di punta Spinosa, a Scario. In pochi minuti una imbarcazione in vetroresina di circa 5 metri è finita sugli scogli e poi è affondata.

Salvo l’unico occupante del natante, il magistrato in pensione Antonio Maglione, 84enne presidente vicario della Corte di Appello di Genova. L’uomo, non appena si è accorto che il natante imbarcava acqua si è gettato in mare.

A salvarlo l’equipaggio del Grecale, un’imbarcazione da traffico passeggeri che in quel momento stava effettuando un’escursione lungo la costa degli Infreschi e della Masseta.

Ad accorgersi dell’uomo in mare il comandante dell’imbarcazione Nicola Mega che si è subito avvicinato, riuscendo a mettere in salvo il naufrago. La piccola imbarcazione in vetroresina è invece affondata nei pressi della scogliera di San Giovanni a Piro.