Il Vico Equense espugna l’Alfaterna. Finisce 4-1 il match contro l’Alfaterna

Nella prima partita interna il Vico Equense riesce, con un gran secondo tempo, a ribaltare lo svantaggio iniziale contro l’Alfaterna e a portare a casa tre punti fondamentali, sia per la classifica che per il morale. Dopo la sconfitta con l’Agropoli il pallone scotta tra i piedi e al 18′ Di Giacomo porta avanti gli ospiti con un preciso colpo di testa. La rimonta parte da Correale, abile a correggere un tiro svirgolato di Marino. Il secondo tempo è tutta un’altra storia. La doppietta di Cassitto, firmata in appena 5 minuti, spiana la strada alla vittoria e Sannino chiude definitivamente i giochi all’ 80. “Bisogna lavorare – commenta mister Ferrara -. Siamo soltanto ad un mese dall’inizio della preparazione e sicuramente il mio modo di giocare non è stato assimilato pienamente, ma sono fiero dei miei ragazzi! Hanno disputato una partita esemplare! Già in settimana, durante gli allenamenti, i miei ragazzi, hanno dimostrato di voler andare avanti, dopo la sconfitta di Agropoli e mostrare il proprio valore. Inoltre, la giovane età della rosa può essere sia un pregio che un difetto. Molti errori di oggi infatti, sono il frutto dell’inesperienza, ma il tempo è dalla nostra! Ho fiducia anche nei nuovi arrivi. Giocatori d’esperienza che possono aiutarci molto nella nostra crescita”. “Grande prestazione e grande gruppo! – afferma con entusiasmo il direttore Aniello Guidone -. Sono convinto che in questa stagione, diremo la nostra su ogni campo! La sconfitta di Agropoli è stata troppo severa. La mano di mister Ferrara si vede e i ragazzi lo seguiranno sempre meglio . Grandi ragazzi! Avete dato tutto oggi!”.