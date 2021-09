Positano, Costiera amalfitana . Spettacolare foto di Fabio Fusco ieri sera a Positano ” Il temporale che arriva da est illuminato dal tramonto del Sole…”

Ma come sarà il tempo in questi giorni? Il classico temporale di fine estate ci accompagnerà anche in questi giorni in Costa d’ Amalfi e Sorrento? Potrebbe essere, ma stando alle previsioni del tempo , il meteo personalizzato per Positanonews che potete leggere sempre sul nostro sito comune per comune, questo fine settimana dovrebbe essere bel tempo con qualche incertezza serale, ma non oggi, speriamo bene perchè questa fine estate in Campania sta portando turismo di qualità