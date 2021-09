Il Sorrento Futsal si impone per 5-3 sul Giugliano nel primo match di stagione

Sorrento, avanti così. Vittoria e sensazioni positive dopo il primo test match della stagione. I rossoneri si sono imposti con il risultato di 5-3 sul campo del Giugliano, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. “Sono soddisfatto – commenta Mister Breglia – i ragazzi si sono espressi bene mettendo in pratica le cose che abbiamo provato in queste prime settimane di preparazione. Un leggero calo di ritmo nel secondo tempo è più che normale, considerato che i ragazzi erano fermi da tantissimo tempo. Va bene così, continuiamo a lavorare andando avanti per la nostra strada”.Tutta la società del Sorrento Futsal ringrazia l’@atleticofutsalgiugliano per l’accoglienza e l’ospitalità ricevuta, augurando loro un grande in bocca al lupo per l’inizio della stagione. A siglare i gol ci hanno pensato De Gregorio, Ferrante con una doppietta, D’Alessio e Izzo.