Il Sorrento Futsal scalda i motori: sabato alle 15 l’esordio nella Tensostruttura di Sant’Agnello

Il Sorrento Futsal scalda i motori. Finalmente sabato 25 settembre alle ore 15:00 ci sarà l’esordio casalingo nella Tensostruttura di Viale dei Pini a Sant’Agnello. Dopo la prima di campionato in trasferta a Ischia, terminata 9-7 per i padroni di casa, arriverà in costiera il Futsal Coast, proveniente dalla vittoria con il Terzigno, per la gara valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie C1. La partita sarà disputata a porte chiuse.