Il Sorrento futsal ricorda Don Pasquale

Il Sorrento Futsal è al lavoro per presentarsi al meglio per la prossima stagione. Un momento di grande commozione ieri sera ha riguardato la squadra: “È iniziata una nuova intensa settimana di lavoro in casa rossonera. Stasera, però, prima del consueto allenamento, Don Emmanuel Miccio ci ha raggiunti per un momento di preghiera in vista dell’inizio della stagione. Un’occasione per ricordare anche il nostro caro Don Pasquale che siamo sicuri tiferà per noi anche da lassù”.