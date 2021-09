Il Sorrento apre le porte ai tifosi: al via la campagna abbonamenti

Il Sorrento apre le porte ai tifosi! Ad un anno e mezzo dall’assenza dei supporters allo stadio, finalmente è giunta la notizia che tutti stavano aspettando, come comunicato dalla società rossonera: “Possiamo tornare a stare insieme, possiamo farlo per un intero campionato. Diciannove partite, una avventura tutta da vivere. Scegliete il vostro posto al nostro fianco. Siamo sempre #madeinsorrento”. I possessori del green pass potranno dunque andare allo stadio a sostenere la squadra del cuore. Intanto, in attesa della seconda giornata di campionato, gli uomini di mister Cioffi saranno impegnati domani alle 16 in un derby contro la Nocerina, valevole per il primo turno di Coppa Italia.