Il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola al Festival del Cinema di Venezia

Il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha annunciato che oggi sarà al Festival del Cinema di Venezia per promuovere le Giornate del Cinema di Sorrento previste per il 29 novembre.

È una “trasferta” importante del primo cittadino di Sorrento.

Per una serie di motivi.

Perché accenderà i riflettori su Sorrento durante un evento famoso nel mondo.

Perché promuoverà durante una mostra fondamentale per il Cinema,le Giornate Internazionali del Cinema previste a Sorrento per il 29 Novembre

Perché in tempo utile sarà possibile programmare e dare forza alle Giornate del Cinema di Sorrento e procedere a una iniziativa che può essere importantissima per la destagionalizzazione del 2021.

Un apprezzamento dunque al Sindaco di Sorrento.

Gli abbiamo rivolto una specifica richiesta.

Al suo ritorno convochi una riunione con i rappresentanti della filiera turistica al fine di mettere in campo nei tempi e nei modi giusti iniziative che possano promuovere al meglio le Giornate del Cinema di Sorrento.

Occorre ricordare ad esempio che le strutture ricettive di Sorrento sono tantissime e tutte svolgono una quotidiana attività di promozione.

È fondamentale coinvolgere in occasioni come queste in modo che la promozione si diffonda in modo capillare.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania