Il ruolo della politica in Costiera Amalfitana.

Il fatto che in ben tre comuni della Divina all’appuntamento per il rinnovamento del sindaco, del consiglio comunale e della giunta, ci sia una sola lista pone alla nostra attenzione: riflessioni, dubbi e interrogativi di vario genere. Com’è possibile che in comuni dove 20 anni fa c’erano 3 liste che si facevano la “guerra” e si assisteva a campagne elettorali incandescenti, per contendersi l’ambita sedia di Sindaco, oggi c’è una sola lista. A che servono le elezioni quando c’è una sola lista? Perché la politica non è popolare? Come mai genera così pochi fans nei giovani e nel popolo in generale? Inutile ricordare che la politica condiziona il destino dell’uomo e delle comunità. La politica deve essere lungimirante. Non si può fare politica pensando soltanto di sbarcare il lunario. I nostri giovani vivono in una realtà virtuale dove hanno accesso con cellulari e computer sempre più sofisticati e sempre più connessi. Questo non gli consente di essere presenti sul territorio, di conoscerne i problemi e di partecipare alle possibili soluzioni. Il discorso e’ generale, è chiaro che ci sono le eccezioni e soprattutto che tramite i social oggi passa gran parte del dibattito politico a tutti i livelli. La pandemia poi ha decretato i social come il mezzo numero uno per fare politica, dando la botta finale, al tradizionale modo di fare politica. Andare a chiedere i voti porta a porta con il Covid per esempio, non è più’ possibile. Tutto ciò ha ridisegnato il modo di fare politica. A mio avviso ne ha ristretto maggiormente il campo di azione e quindi il numero delle persone che partecipano al dibattito. E’ inoltre, dilagante la sfiducia delle persone in essa poiché non vede la propria comunità fare progressi nel tempo e soprattutto superare problemi atavici quali la sanità, la scuola, la mobilità, il dissesto idrogeologico, la lentezza della burocrazia e quant’altro. Forse il cittadino della Divina pensa di poter risolvere tutto da solo. Le campagne elettorali hanno, a mio avviso, un ruolo sociale importante, in quanto rappresentano momenti nei quali le famiglie si incontrano e si conoscono. Questo sempre prima della pandemia. Il ruolo della politica nei piccoli comuni come quelli della Divina è limitato alla gestione della quotidianità e magari alla programmazione di qualche opera pubblica, poca cosa. Cosa diversa e di ben più ampio respiro sarebbe, per la Divina, avere una politica unica per i problemi che l’affliggono da lungo tempo. Ed e’ in questo ambito che la politica potrebbe recuperare consenso.