Il problema del semaforo “pazzo” a Positano. Persiste il problema del semaforo “pazzo” a Positano: prima o poi potrebbe succedere qualche tragedia. Infatti, tra ciclisti che passano con il rosso ed automobili dall’altro lato della strada con il verde si creano diversi problemi.

Diversi problemi in quanto vanno distinti: chi passa con il rosso lo fa per una sua scelta consapevole. Ma le macchine che passano con il verde, lo fanno perché sono partite con il verde, ma a causa della fila troppo lunga, si ritrovano a transitare quando dall’altra parte è oramai scattato il verde a sua volta.

Insomma, non si tratta di un semaforo non intelligente, in quanto crea problemi, disagi ed è la principale causa di traffico alla Chiesa Nuova, perché si bloccano le auto che altrimenti scorrerebbero normalmente, si formano serpentoni lunghissimi e passano tutti insieme.