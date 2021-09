Il Primo ottobre a Positano concerto di Alfina Scorza

Positano (SA) Venerdì Primo ottobre sul sagrato della Chiesa Madre alle ore 21:00, nell’ambito della kermesse “Vicoli in Arte 2021” targata Giulia Talamo e Ario Avecone, si esibirà la talentuosa cantante salernitana Alfina Scorza, raffinata e sensuale, cantautrice passionale che riesce ad unire una bella pasta vocale, con una tecnica sicura a invidiabili doti interpretative. Spulciamo la sua biografia e scopriamo che si è laureata con lode in canto jazz al “Cimarosa” di Avellino, mettendosi subito in luce nel 2011 con il brano “Di rosso e sensualità” vincendo il “Premio Anacapri Bruno Lauzi”, concorso internazionale seguito da RAI-TRE, ricevendo poi nello stesso concorso anche il “Premio Alessandra Cora”, come miglior interprete femminile. Nel 2013 con “Li Pensieri” è finalista al “Premio Andrea Parodi”, l’anno successivo la vediamo debuttare nel prestigioso “Il Tenco ascolta”, sarà in seguito tra le 11 finaliste del “Premio Bianca D’Aponte” ed è in quest’occasione che Mariella Nava le offre la possibilità di un contratto discografico. La cantautrice cilentana continua a mietere premi e riconoscimenti, nel 2015 al “Premio Bindi” con il brano “La tortura “e lo stesso anno si esibirà a Kegoshima, la città più “napoletana” del Giappone, in occasione di alcuni concerti organizzati dall’ICC di Osaka. Nel 2016, Alfina Scorza continua la sua esperienza all’estero esibendosi nella famosa rassegna jazzistica “Bansko Jazz Festival” mentre sempre nell’ottobre 2016 è protagonista del “Premio Tenco” con Morgan, Marina Rei, Roy Paci, Noemi, Diego Mancino, Gli Scontati e Ascanio Celestini. Nel 2017 inizia un nuovo progetto musicale con il produttore Tino Coppola presentando il videoclip “Così sia”. Non si poteva scegliere cantante migliore per introdurci a quest’ottobre che l’Amministrazione del Comune di Positano ha voluto dedicare alla musica jazz con l’esibizione di Fabrizio Bosso e Alessandro Florio il 16 ottobre; Alfina Scorza è una splendida interprete, ascoltandola si avverte il desiderio che ha di proporsi in tutte le sfaccettature di una multiforme capacità espressiva, è eccellente nei momenti più ritmici e vicini al vocalese, più piana nelle song.

“Tu sei bellissim(a) come il sole che spunta da un triste passato, come l’estate sei, mille battiti al chiaro di luna intonano con me … (scat) rattati ti ti ti ti ri ti ti ti rititi… e non mi importa di nessuno…

Da “Il Tanghero”, l’intero album di Alfina Scorza disponibile su: //music.apple.com/it/album/di-rosso-e-sensualita/1068464570

di Luigi De Rosa

Alfina Scorza, ai piedi della piramide, Positano 2021 (foto di Alessandro Lucibello)